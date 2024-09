Fulham-Newcastle sabato 21 settembre 2024 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilha giocato martedì sera in EFL Cup finendo per essere eliminato dal Preston dopo una serie interminabile di calci di rigore: 16-15, con i giocatori che ovviamente hanno dovuto andare sul dischetto più di una volta. I Cottagers in precedenza avevano pareggiato 1-1 contro l’Ipswich a Portman Road e il West Ham a InfoBetting: Scommesse Sportive e