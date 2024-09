Fontana di Trevi perché il numero chiuso e la prenotazione obbligatoria sono giusti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'assessore Onorato ha parlato dell'ipotesi di introdurre un biglietto per accedere alladia Roma. L'opinione della professoressa Barbara Staniscia, che all'Università La Sapienza di Roma insegna Geografia del Turismo: "Dal mio punto di vista l’accesso tramite prenotazioni è giusto e ottimo. Ma non a pagamento con un biglietto. Questa non la trovo una soluzione né efficiente né efficace".