Fonseca conferenza stampa prima di Inter-Milan | data e ora

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo la sconfitta contro il Liverpool nel debutto della fase campionato della nuova UEFA Champions League, arriva un nuovo impegno per i rossoneri di Paulo: l’attesissimo derbydi domenica sera a San Siro. Che il tecnico presenterà inalla vigilia. LA SFIDA – Domenica 22 settembre, alle ore 20:45, assisteremo al primo derby stagionale tra l’di Simone Inzaghi e ildi Paulo. Per i nerazzurri si tratterà dell’occasione per confermare quanto di buono fatto vedere in occasione della sfida contro il Manchester City, nel match pareggiato per 0-0 in Champions League. Per i rossoneri, invece, dovrà essere l’occasione di riscattare un avvio stagionale poco brillante, con ultima la sconfitta per 1-3 in casa contro il Liverpool, nellapartita della fase campionato della nuova UEFA Champions League.