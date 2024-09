Fondi di coesione 25 milioni a Lauro per trasferire l' ASL nell' area PIP

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Arriva una bella notizia per il nostro paese e per tutto il Vallo di. La Regione Campania ha inserito neidi( FSC) uno stanziamento di duee mezzo di euro per riadeguare e realizzare nei locali della Protezione Civile sitaPIP la sede del nuovo