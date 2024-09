Fondazione Snaitech con ChangeTheGame per un mondo dello sport più sicuro rispettoso ed inclusivo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Apre presso la Sapienza Università di Roma il primoello in Italia di assistenza psicologica per le vittime di abusi e violenze in ambitoivo Milano, 20 settembre 2024 –e l’associazioneuniscono le forze per promuovere un ambienteivo a misura di atleta e annunciano oggi la loro nuova collaborazione. Grazie