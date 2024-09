Focus su legalità e sicurezza sul lavoro l' amministrazione a confronto con i sindacati

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo gli incontri con le categorie economiche del mese di agosto per un primoconoscitivo, nei giorni scorsi l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli, ha accolto anche le organizzazioni sindacali in Municipio per un colloquio in merito alle esigenze e alle azioni da portare