Festa cinema Roma a Johnny Depp e Viggo Mortensen i premi alla carriera

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – La 19esima edizione delladeldi, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, assegnerà ile a. Il riconoscimento averrà assegnato in occasione della presentazione del suo nuovo film, 'The Dead Don’t Hurt' (I morti non feriscono), da lui