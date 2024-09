Festa Cinema Roma 2024 film in concorso e serie tv | il programma

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) 19ª edizione delladeldi: un omaggio a Marcello Mastroianni La 19ª edizione delladeldi, dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, si terrà dal 16 al 27 ottobrepresso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con eventi in numerosi luoghi culturali della Capitale.ine pellicole italiane Quest’anno saranno in18, di cui 4 italiani: L’Albero di Sara Petraglia Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre L’Isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi Paradiso in vendita di Luca Barbareschi Ad aprire ladelsarà proprio ildi Andrea Segre, in cui Elio Germano racconta il tentativo di Enrico Berlinguer di realizzare il “compromesso storico”.