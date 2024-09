Festa a Casa Zaffarano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ieri sera, con la partecipazione di altri prestigiosi brand del lusso, ha aperto le porte del suo nuovo atelier per un evento esclusivo con tanti ospiti di eccezione, da Beppe Marotta (Presidente e AD dell’Inter) a Giuseppe De Bellis (Direttore di Sky TG 24) e molti altri ancora.Nel cuore di Milano all’interno di un cortile di un palazzo neoclassico, in corso porta Venezia, tra un calice di bollicine e una chiacchierata, Niccolò, da perfetto padrone di, ha potuto far conoscere ad oltre 400 invitati il suo laboratorio di creatività e di gusto dove è possibile studiare e realizzare il proprio guardaroba su misura, in grado di soddisfare gli standard del classico ed intercettare le ambizioni della clientela più giovane.