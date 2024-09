Febbre Anni Novanta a Trecase | discoteca a cielo aperto con i grandi successi dell’epoca

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) «The Rhythm of the Night»– Corona (1994); «All That She Wants»– Ace of Base (1992); What Is Love -Haddaway (1993); «Attenti al lupo»- Lucio Dalla (1990). Sono solo alcuni deiche neglihanno fatto ballare intere generazioni ed anche oggi, appena partono le note di questi