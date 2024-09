FC Heidenheim-Friburgo sabato 21 settembre 2024 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sconfitto nell’ultimo turno contro il Borussia Dortmund l’FCdi Schmidt affronta quest’oggi in casa ildi Schuster. Rossoblu capaci nella tana dei gialloneri di tenere aperta la sfida fino in fondo contro una squadra in gran forma, mostrando quel coraggio che serve per andare a tentare l’impresa su un campo difficile.Per i Breisgau Brazilianer altra vittoria interna sul Bochum e conferme InfoBetting: Scommesse Sportive e