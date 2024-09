Fast Animals and Slow Kids fuori il video del singolo Festa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024)è il titolo del nuovodeiand, che anticipa il settimo album di studio della band di Perugia dal titolo Hotel Esistenza,ilDa oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovodeiand, che anticipa il settimo album di studio della band di Perugia dal titolo Hotel Esistenza che sarà pubblicato in digitale il 25 ottobre mentre le versioni fisiche saranno disponibili dal 28 ottobre. Ilclip, diretto da Gianluca Grandinetti e prodotto da Multi, è già online. L’album (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è già disponibile per il preorder nei formati fisici LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store.