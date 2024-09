Fai la differenza ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Congratulazioni! Vorremmo offrirti un’opportunità unica per ricevere un nuovo di zecca16 Pro! Per rivendicarlo, rispondi a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con noi. Negli ultimi tempi, molti utenti hanno segnalato la ricezione di email fraudolente che promettono fantastici premi in cambio di azioni semplici, come partecipare a un sondaggio. Una delle ultime truffe in circolazione riguarda un presunto “nuovo di zecca16 Pro”. Sebbene l’offerta possa sembrare allettante, è importante riconoscere che queste email sono tentativi di frode progettati per ingannare i destinatari e ottenere dati personali o finanziari.