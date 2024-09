F1 clamoroso Verstappen | condannato a lavori socialmente utili cos’è successo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Dobbiamo differenziare il nostro sport dalla musica rap. Noi non siamo rapper, eppure quante volte al minuto i piloti dicono parolacce? Noi non siamo così, è una cosa che fanno i rapper, non noi“. Il presidente della Fia, Ben Sulayem, era stato chiaro con i piloti: basta parolacce o arriveranno delle sanzioni. Dalle parole (o parolacce) si è passati ai fatti (o fattacci). Il primo a pagare è stato Maxdalla Fia a svolgere “” per averzzato un linguaggio volgare in conferenza stampa prima del via al weekend del Gran Premio di Singapore. Nell’incontro con i media, infatti,aveva spiegato che Perez in Azerbaijan era risultato più veloce di lui in questi termini: “non lo so, amico. Assetto diverso. Quindi non appena sono entrato in qualifica, sapevo che la macchina era fottuta“.