Esami medici d' autunno gratuiti all' SDN -Synlab come prenotare

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Con la fine dell'estate anche il nostro organismo deve fare un "cambio di stagione" per adattarsi alle diverse condizioni climatiche e ambientali. Per aiutare ad affrontare al meglio l'SDN ha organizzato un apposito appuntamento a Napoli per giovedì prossimo, 26 settembre, alle ore