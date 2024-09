Eredità Agnelli la Finanza sequestra 75 milioni a John Elkann Lapo e al presidente Ferrero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024), la75ai fratellie al. Ne dà notizia Calcio&. Il Gip della Procura di Torino ha disposto il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 74,8di euro nei confronti dei fratellie Ginevra, oltre che deldella Juventus Gianluca(storico commercialista della famiglia) e di Urs Robert Von Grunigen (notaio di Marella) per “frode fiscale” e “truffa in danno dello Stato”.