Elodie in tuta a Los Angeles festeggia l’uscita del singolo con Ornella Vanoni e Ditonellapiaga

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024)si trova a Losdove è volata per raggiungere l'amico e collega Tiziano Ferro. In attesa di poter ascoltare il duetto a cui i due stanno lavorando, la cantante si gode il nuovo"Ti voglio" in cui si esibisce con, suo idolo d'infanzia.