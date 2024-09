Due atlete pordenonesi ai mondiali di pattinaggio a rotelle a Rimini

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) C'è grande attesa per i World Skate Games, i campionatidiartistico a. L'evento, per la prima volta in Italia, è considerato uno dei più importanti a livello internazionale per questa specifica disciplina. Una manifestazione a cui parteciperanno tutti gli atleti più