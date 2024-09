Dove i milanesi comprano le case per le vacanze

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si parla spesso del caro casa a Milano, che costringe molti a rinunciare ad acquistarne una e rivolgersi ai comuni dell'hinterland o dell'area metropolitana. Ma come si comportano, invece, i(decisamente benestanti) che intendono acquistare una seconda casa, per le proprie? Per