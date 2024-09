Dopo l' alluvione varia il programma della Festa del Pd a Marina di Ravenna

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) In considerazione degli eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio, in particolare la gravissima situazione in cui versano le comunità alluvionate, ladel PD didinon avrà inizio questa sera, venerdì 20 settembre, ma comincerà domani sabato 21 e proseguirà come