Di Donato Pfizer Per il sistema sanitario profonda trasformazione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Il, sia regionale che nazionale, vive un momento disi offrirà sempre per portare avanti momenti di dialogo, ragionamento e discussione, affinché i nuovi farmaci arrivino il prima possibile nelle mani di clinici e pazienti”. Lo dice Guido Di, Health and Value Senior Director diItalia, a margine del convegno “La sanità in Sicilia. Riforma in atto e attuazione del Pnrr”, a Palermo. sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo