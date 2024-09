Dengue a Bologna nuovo caso Tenete chiuse le finestre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – È stato confermato oggi unimportato di, nel quartiere San Donato-San Vitale. Laè una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Nel pomeriggio – informa il Comune diin una nota – verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la disinfestazione diurna, come da specifico protocollo regionale, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento include le vie Vizzani, Venturoli, Triachini, Rocchi e il tratto di via Massarenti compreso tra queste vie.