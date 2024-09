Delta lancia il volo Catania-New York per l' Estate 2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) La prossimaAir Lines lancerà un nuovononstop trae New-JFK. La pluripremiata compagnia aerea statunitense opererà il collegamento diretto fra le due città su base giornaliera, a partire dal 22 maggio. Il nuovooffrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l'hubdi New-JFK verso destinazioni in tutto il Nord America.