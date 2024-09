Ddl sicurezza | Pd ' norme liberticide dura opposizione anche al Senato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) - “Il disegno di legge sullarappresenta un attacco alle libertà individuali e collettive, reprime il dissenso e punta a creare sudditi invece di cittadini. È il panpenalismo all'ennesima potenza: affronta ogni problema con un nuovo reato e nuove aggravanti senza mettere un euro per rafforzare davvero politiche diurbana e di coesione sociale; colpisce soggetti fragili come donne incinte e bambini costretti al carcere invece che a misure alternative; reprime ogni forma di dissensose esercitato con la nonviolenza o la resistenza passiva. E infine fa fare al diritto un passo indietro di secoli con l'apertura alla castrazione chimica, pena corporale dei nostri giorni”. Così il partito democratico in un post condivisodai profili social dei gruppi parlamentari di camera e