David Harbour e il possibile debutto live-action di Frankenstein in Creature Commandos

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il personaggio dipotrebbe presto fare il salto dall’animazione alnell’Universo DC, e l’attore, che lo interpreta in, ha espresso i suoi pensieri su questaevoluzione. La serie animata, che si inserisce nel nuovo percorso tracciato da James Gunn per l’Universo DC, include già alcuni attori, come