Dagli orecchini scoordinati di Fendi al collier di perle di N21 passando per le sirene di Etro I bijoux da non perdere dalla MFW

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo New York e Londra è finalmente arrivato il turno di Milano. La settimana della moda, in pieno svolgimento, è pronta a dire la sua in fatto di tendenze e ossessioni di domani. Per la Primavera-Estate 2025, dunque, occhi puntati sui gioielli, grandi protagonisti della sfilatae non solo. Naomi Campbell, sirena in bianco, illumina la sfilata di Del Core a Milano X Discreti e minimalisti o esagerati e sopra le righe.