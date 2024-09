Cosa fare nel weekend dal 20 al 22 settembre in Irpinia | sagre feste e concerti

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scandone by NightVenerdì, 20, a partire dalle ore 21:00, via Scandone si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’evento "Scandone by Night". L'iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Avellino, promette una serata indimenticabile