Concorsi dal 30 settembre censimento e collaudo aule per lo svolgimento delle prove NOTA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 20 settembre 2024) Condel 18il MIM comunica l'avviooperazioni diutili per loprossime procedure del personale scolastico. Nellasi fa riferimento, in particolare, alle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo, nonché per le progressioni verticali del personale amministrativo, di prossimo. L'articolo, dal 30per lo