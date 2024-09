Compagnoni profetizza | Lautaro Martinez? Ecco quando sarà pronto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)non è ancora al top della condizione e nell’ultima partita dell’Inter ha iniziato dalla panchina. Il commento di. DOPO LA SECONDA SOSTA – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Maurizioha parlato della condizione di: «L’Inter ha fatto un grande colpo perché Taremi lo hanno preso a parametro zero. Contro il Manchester City l’Inter ha avuto almeno cinque palle-gol all’Etihad.non è in condizione perché la sua stagione è stata durissima e il suo rientro molto tardivo. La sua panchina non mi ha sorpreso e se non sta bene è giusto che giochi Taremi.deve ritrovare la condizione e quello vero lo ritroveremo solo dopo la pausa di ottobre. Non è che ha perso estro e talento, è solamente questione di tempo».