Cinzia Clemente | Un autunno tra set regia e sceneggiature

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’si preannuncia carico di progetti e sfide per, l’attrice pugliese che sta conquistando il piccolo schermo e non solo. Quattro le serie televisive in cui la vedremo protagonista nei prossimi mesi, a partire da Gerri, la nuova fiction basata sui romanzi di Giorgia Lepore, con Giulio Beranek nel ruolo principale e prevista