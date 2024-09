Chi è il miglior prodotto degli ultimi 10 anni | John McEnroe lo sfregio a Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non è stato forse il tennista più forte di tutti i tempi, ma quello più pazzo senza ombra di dubbio., nonostante abbia smesso di giocare da parecchio tempo, continua a spargere colpi in tutto il circuito. Mai banale nelle sue uscite pubbliche, senza paura di andare controcorrente. Oggi fa l'opinionista sportivo e il capitano in Laver Cup del team Mondo. E, soprattutto, ha ignorato la figura di Jper esaltare il talento dello spagnolo Carlos Alcaraz. L'ex fuoriclasse statunitense non ha usato troppi giri di parole per valutare i campioni di oggi. Secondo il suo giudizio, Carlo Alcaraz è ancora superiore a J. Nonostante l'azzurro sia l'attuale numero uno al mondo. "Carlos Alcaraz è ilnel tennis10", ha detto l'americano.