Che ne è della profezia di don Puglisi che fece tremare la mafia?

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anniversario numero 31morte di donappena trascorso. Spenti i riflettori c'è tempo e spazio per alcune ulteriori analisi e riflessioni. Magari un po' ruvide, tuttavia necessarie ritengo. Iniziamo. La cosa strana che avviene ogni anno, ma in questo 2024 in misura ancora maggiore è