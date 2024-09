CB WhatsApp diventa il canale comunicativo ufficiale del Comune

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilrinnova la sua presenza suaprendo ilistituzionale.Da oggi per rimanere informato in modo veloce e diretto con notizie di pubblica utilità (viabilità , scadenze, emergenze, etc), progetti, servizi e sui più rilevanti eventi in città c’è una nuova modalitÃ