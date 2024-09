Caso Sangiuliano-Boccia il Garante della privacy | Tutelare dignità di chi è coinvolto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) In relazione alla vicenda inerente all'ex ministro Gennaro, ilrichiama media e siti web "al piu' rigoroso rispettonormativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità' dell'informazione". "E', peraltro, indispensabile - continua l'Autorità' - garantire la' di tutte le persone coinvolte, procedendo a una valutazione piu' approfondita circa l'oggettiva essenzialità' di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un'esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico". È questo il richiamo che arriva dalla massima autorità in tema di