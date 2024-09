Capo Gendarmeria francese | Cooperazione con l’Arma

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – "Conosciamo solo il 20 per cento di quello che avviene nel cybercrime. I criminali del cybercrime sono molto duttili e dinamici, dobbiamo trovare il modo per potere rispondere adeguatamente. Il cybercrime non ha confini, è fondamentale lavorare incon l'Italia per potere contrastare adeguatamente questi crimini. Tra i Carabinieri e la