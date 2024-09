Calcio femminile | la Roma cerca la prima vittoria nella terza giornata di Serie A Fari puntati su Juve ed Inter

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non mancano gli spunti d’esse in vista dellavalida per la Regular Season del Campionato diA 2024-2025 di, il primo turno della stagione dopo l’impegno in Champions League di, Fiorentina entus. Ma andiamo con ordine. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Napoli e Sassuolo in programma oggi alle 14:30, con le partenopee già alla ridisperata di punti dopo aver perso i primi due incontri e con le neroverdi motivate a salire di colpi dopo aver collezionato rispettivamente una sconfitta e un pareggio. Sabato alle 15:00 sarà invece la volta dellantus che, forte del davvero notevole successo in Champions contro il PSG in una sfida termina 3-1, farà visita alla Lazio per andare a caccia dellasu tre. Sarò poi una domenica di grandi emozioni.