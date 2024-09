Calcio Alluvione a Castelferretti e Falconara si va verso il rinvio delle partite di Castelfrettese e Palombina Vecchia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) In attesa dell’ordinanza del Comune di, sembrerebbe sicuro ildi-Borghetto (Prima Categoria B),-Giovane Offagna (Seconda Categoria D) e-Pergolese (Juniores Regionale) per via dell’impraticabilità degli stadi “Fioretti” e “Amadio”. A rischio anche Osimo Stazione Five-FalconareseMARITTIMA, 20 settembre 2024 – L’che nelle ultime ore ha colpitoMarittima non ha lasciato scampo agli impianti sportivi comunali. I campi “Amadio” e “Fioretti”, infatti, sono stati invasi dalla forza dell’acqua. Per questo è attesa in queste ore l’ordinanza dell’amministrazione comunale che interdica l’accesso agli impianti sportivi falconaresi.