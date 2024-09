Calcio a 5 Brasile e Croazia travolgenti ai Mondiali 2024 Costa Rica e Paesi Bassi ok

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Matchday 3 deidia 5, in corso di svolgimento in Uzbekistan, è ufficialmente iniziato. Ecco come sono andate le cose nel Girone A e nel Girone B della rassegna iridata di futsal. Gruppo A I padroni di casa sono stati superati 5-3 dalla, trascinata dalla vena realizzativa di Chavarria, Cabalceta e Salas nel momento decisivo del match, mentre isi sono imposti per 5-2 sul Paraguay sfruttando la grande giornata di Chih, autore di una doppietta. Gruppo B Ilha travolto 9-1 la Thailandia, con tripletta di Marcel e doppietta di Pito, così come laha fatto con Cuba chiudendo la sfida sul 7-0: due gol per Cekol e tre punti fondamentali per i balcanici. Domani, come da programma, quattro partite in agenda. Gruppo C: Ucraina-Afghanistan e Angola-Argentina (ore 17.00). Gruppo D: Kazakistan-Nuova Zelanda (ore 14.