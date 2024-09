Cade nel dirupo mentre è a caccia

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Momenti di paura nella giornata di ieri, giovedì 19 settembre, per untore rimasto coinvolto in un volo di una cinquantina di metri in unera impegnato in una sessione venatoria nei boschi della Val Campelle. Assieme a lui due compagni diche, intorno alle 11:30, hanno