Bronchiolite il vaccino sarà gratis per tutti i neonati | le cose da sapere

(Di venerdì 20 settembre 2024) Negli ultimi giorni è emerso un forte allarme per l’aumento dei casi di, una malattia respiratoria causata dal virus respiratorio sinciziale (VRS), che colpisce principalmente ie può portare a gravi complicazioni. Lo scorso anno, in Italia si sono verificati circa 15.000 ricoveri pediatrici per, di cui 3.000 in terapia intensiva, con 16 decessi tra i. Per fronteggiare questa emergenza, il Ministero della Salute ha annunciato l’offerta gratuita del farmaco Nirsevimab, un anticorpo monoclonale capace di prevenire circa il 90% delle ospedalizzazioni, chesomministrato asu base nazionale, indipendentemente dalle regioni di residenza. Ilè a rischio in alcune Regioni? Tuttavia, l’introduzione di questa misura ha creato alcune polemiche.