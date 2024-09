Bologna Pobega salta il Monza per uno stiramento del collaterale del ginocchio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tommasonon sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano per il prossimo impegno del, impegnato sul campo del. Il centrocampista ha infatti riportato un lievedelmediale delsinistro. I tempi di recupero non sono affatto lunghi, anzi dovrebbe esserci già per l’impegno della prossima settimana. Salteranno ilanche Lewis Ferguson (allenamento differenziato) e Oussama El Azzouzi (terapie).ilper unodeldelSportFace.