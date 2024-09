Bologna danneggiata opera di Ai WeiWei

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 19.50 Un'dell'artista Aiè stataall'inaugurazione della mostra allestita a Palazzo Fava,aUn 57enne, originario della Repubblica Ceca, si sarebbe avvicinato a un'in porcellana dell'artista e architetto cinese, mandandola in frantumi. L'uomo è stato fermato dagli addetti alla sicurezza e portato in Questura. Verrà denunciato per distruzione di beni culturali o paesaggistici.