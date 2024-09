Black Mirror | svelato il cast della settima stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladiapproderà su Netflix entro il prossimo anno e la produzione ha appena annunciato il nuovo, ricco di stelle e di volti già presenti nelle passate stagioni. Ecco l’elenco in ordine alfabetico degli attori principali di7: Awkwafina (Renfield), Milanka Brooks (USS Callister), Peter Capaldi (The Suicide Squad), Emma Corrin (Deadpool e Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand- Wonder: White Bird), Paul Giamatti (The Holdovers: Lezioni di vita), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O’Dowd (Il premio del destino), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (), Tracee Ellis Ross (-ish), Jimmi Simpson (Westworld) e Harriet Walter (Silo).