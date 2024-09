Bisseck in Manchester City-Inter mostra una nuova maturità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)è stata una partita importante per. Il tedesco infatti non solo ha dito di poter reggere la pressione di un big match di questo spessore, ma lo ha fattondo unaversione di sé. TITOLARE A SORPRESA –è stato il protagonista a sorpresa di. In senso assoluto. Nessuno si sarebbe aspettato la sua titolarità all’esordio in Champions League, in trasferta, contro una delle favorite assolute. Inzaghi invece ci ha puntato, nello stupore generale. E la prestazione del tedesco hato unaversione del giocatore. ILDEL FUTURO – Colsi è avuto una sorta di visione del futuro. Ilistintivo, che si prende gli spazi, che corre in avanti ha lasciato il posto a una versione più controllata, attenta alla tattica. Unmaturo. Più difensore vero, potremmo dire.