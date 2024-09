Bianca Balti e il cancro alle ovaie | Interventi preventivi per ora sono l’unica scelta efficace Le mutazioni l’intervento e le cure | cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha fatto il giro del mondo l’annuncio della super top model di origini lodigiane,, che pochi giorni fa ha rivelato attraverso il suo profilo social di avere scoperto un tumore. "Domenica scorsa mirecata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era unovarico al terzo stadio – ha raccontato la modella, 40 anni compiti lo scorso marzo -. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari (le mie figliein cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco. Finora ilmi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".