Bari Longo | Il Frosinone vorrà reagire Servirà un impatto alla gara importante

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica 22 settembre alle 15:00 ilfarà visita alper la 6ª giornata di Serie B. All'antivigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Moreno, allenatore dei biancorossi che è anche un grande ex della sfida avendo allenato i ciociari per una stagione e mezza