Avellino Pazienza presenta la sfida contro il Latina | persa credibilità dobbiamo…

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si disputerà domani alle 20.45 lavalevole per la 5° giornata di campionato di Serie C. In conferenza stampa si èto il tecnico Michele. “Arriviamo alla partita di domani consapevoli di essere entrati in una situazione nella quale abbiamo messo a disagio ed in difficoltà la nostra gente e la proprietà perdendo lache avevano in noi. Abbiamo il dovere di venirne fuori attraverso il risultato, quest’ultimo si raggiunge con il lavoro. Stiamo cercando di farlo con tutte le nostre energie. Patierno, Tribuzzi e Toscano sono in fase di recupero. Il problema al ginocchio del primo sembra migliorare in maniera notevole, il ragazzo ha cominciato a lavorare ed a correre e stiamo avendo delle buone risposte. Ilè una squadra che esprime un buon calcio, prova a giocare anche dal basso.