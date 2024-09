Avatar | la leggenda di Aang 2 un video annuncia l’avvio della produzione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024) La seconda stagione di: ladiha finalmente aperto i battenti, ieri l’annuncio dalla Geeked Week 2024. In occasione dell’evento mondiale promosso da Netflix, infatti, è stato diffuso offerto al pubblico un brevechedei nuovi episodi. Ricordiamo che: ladia marzo è stato rinnovato per ben due stagioni oltre la prima (trovate qui il nostro aggiornamento). “Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con tutti i nostri attori e di approfondire le relazioni più profonde e complicate che si sviluppano man mano che il loro viaggio prosegue nella seconda stagione“, queste le parole dei produttori esecutivi Christine Boylan e Jabbar Raisani. “Mostreremo le versioni reali di scene iconiche dell’originale ed esploreremo alcune delle storie che l’animazione non ha raccontato.