Auto incendiata a Mendrisio | due appartamenti danneggiati e due persone intossicate

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un incendio ha scosso la tranquillità dila scorsa notte. Poco prima delle 2, in un parcheggio esterno di via Carlo Cattaneo, un’ha preso fuoco per cause ancora da accertare, scatenando un rogo che ha coinvolto altre tre vetture e danneggiato la facciata della palazzina adiacente