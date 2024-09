Auto elettriche attivata nuova colonnina per la ricarica in strada

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) C'è unapostazione elettrificata, con, a Nocera Inferiore. E' stata installata in via Giovanni Falcone e sarà utile, come le altre, per ladegliveicoli elettrici.I puntiGli altri punti disono in via F. Nola, via R. Vitolo e via S. D'Alessandro. Il